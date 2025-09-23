Экономика

Волгоградская область оказалась в середняках в новом рейтинге зарплат

Экономика 23.09.2025 05:58
0
23.09.2025 05:58


Волгоградская область заняла 46-е место в рейтинге зарплат. В новом исследовании РИА  Рейтинг аналитики опирались на соотношение чистой медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В волгоградском регионе медианная зарплата составила 49838 рублей. На эти деньги можно приобрести 2,3 набора определенных товаров и услуг.

По традиции лидерами рейтинга стали ЯНАО, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Например, на Ямале чистая медианная зарплата составила 146,6 тыс. рублей. Эта сумма  превышает стоимость потребительского набора в 5,1 раза.

Хуже всего ситуация в Дагестане, Ингушетии и Чечне. В этих республиках медианная зарплата составляет менее 35 тысячи рублей. Такая зарплата позволяет приобрести менее двух фиксированных наборов товаров и услуг.

