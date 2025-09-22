Водитель влетевшей в трактор маршрутки доставлен для лечения в Волгоград





В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали подробности о столкновении маршрутки с трактором, произошедшем 21 сентября на территории Городищенского района. По информации ведомства, 38-летний водитель микроавтобуса перевезён в Волгоград.

- Мужчина проходит лечение в травматологическом отделении больницы №25, состояние средней степени тяжести, — подёрнули в пресс-службе.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции опубликовали фото с места происшествия. В результате аварии маршрутка получила серьёзные повреждения. Кабина автомобиля была буквально смята трактором. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются правоохранителями.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!