В Волжском опубликованы жуткие кадры наезда маршрутки на школьницу





В Волжском новыми подробностями обрастает смертельное ДТП на перекрёстке ул. Мира и ул. Оломоуцкой. Момент жуткой аварии, в которой погибла 9-летняя школьница, засняла одна из камер уличного наблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, девочка сначала двигалась по тротуару от магазина «Мега» к пешеходному переходу. Когда ребёнок выехал на переход, с ней поравнялась маршрутка. Автомобиль сбил школьницу с ног и подмял под колёса.

Напомним, как ранее сообщала редакция, за рулём микроавтобуса находился 39-летний мужчина. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняет полиция. По факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

Фото и видео: POWERNET





