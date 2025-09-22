Волгоградских призывников предупредили, какие повестки им ждать





В Минобороны рассказали об особенностях осенней призывной кампании. По информации ведомства, она пройдет в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года и не будет связана с проведением СВО, заверили в ведомстве.

Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, отправлять призывников со сборных пунктов будут с 15 октября 2025 года.



Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации, пообещали в Минобороны. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач СВО привлекаться не будут, подчеркнули в ведомстве.



Не менее трети из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.



Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». В частности, это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу предоставлять без личной явки призывников.



Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину, согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки.



Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг. Однако бумажные повестки также будут иметь юридическое значение.



Особенность нынешней призывной компании в том, что, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не был направлен для ее прохождения в текущем призыве, то его призовут в период проведения следующей призывной кампании.



Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!