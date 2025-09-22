В УКБ №1 Саратовского медуниверситета внедрены передовые методы ПЭТ/КТ





СГМУ имени В. И. Разумовского расширяет арсенал диагностических возможностей, предлагая пациентам с онкологическими заболеваниями новейшие методики исследования.

Рак предстательной железы занимает второе место по заболеваемости среди злокачественных новообразований у мужчин в России. Современные методы диагностики играют ключевую роль в раннем выявлении этого опасного заболевания.

В УКБ №1 им. С.Р. Миротворцева доступна процедура ПЭТ/КТ с фтор-ПСМА (18F-ПСМА) на современном томографе последнего поколения Discovery IQ GE. Этот аппарат обеспечивает высочайшее качество изображений при минимальной лучевой нагрузке и сокращенном времени сканирования, что делает процедуру более комфортной для пациентов.

Радиофармпрепарат 18F-ПСМА избирательно накапливается в опухолевой ткани, позволяя визуализировать даже мельчайшие метастазы размером от 1 мм. Это открывает возможности для диагностики рецидивов рака предстательной железы еще на ранних стадиях.

Еще одним важнейшим направлением в диагностике является ПЭТ/КТ с радиофармпрепаратом 18F-фторэтилтирозин (18F-ФЭТ). Данная методика позволяет точно определить границы опухолей головного мозга, их биологическую активность, а также оценку ответа на ранее проведенную терапию.

Подобная диагностика незаменима при подозрении на злокачественные процессы в структурах мозга, а также при мониторинге состояния пациента после курса терапии.

Диагностика ПЭТ/КТ в отделении радионуклидной диагностики УКБ №1 Саратовского медуниверситета выполняется опытными специалистами радиологами и рентгенологами. Внедрение современных методов диагностики позволяет значительно повысить точность постановки диагноза, ускорить процесс обследования и сделать качественное медицинское обслуживание более доступным.

Фото: ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России

