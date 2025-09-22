Очевидцы: в Волжском маршрутка сбила насмерть ребенка на самокате

О страшной трагедии в Волжском Волгоградской области сообщили очевидцы. На улице Мира недалеко от детской поликлиники маршрутка №24а, по информации волжан, сбила насмерть ребенка на самокате.

По не подтвержденным официально данным, в результате наезда ребенок скончался. На месте зафиксирована скорая помощь, работают полицейские. Волжане, которые проезжали мимо на машинах, утверждают, что лежащий на асфальте ребенок не шевелится, он накрыт покрывалом.

