



Прокуратура Волгоградской области сообщила подробности страшного ДТП на участке ул. Мира между 24-м и 25-м микрорайонами. 22 сентября во второй половине дня здесь произошла авария, в ходе которой погибла 9-летняя школьница.

- Согласно имеющимся данным, сегодня около 15:58 39-летний водитель маршрутного такси совершил наезд на двигавшуюся на самокате девочку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира, - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, в настоящее время на месте аварии работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для контроля за оперативными действиями на месте находится прокурор города Виталий Орлов. Ход предварительной проверки поставлен на контроль.

Фото: прокуратура Волгоградской области