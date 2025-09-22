Расследования

Приговор о поставке фальшивого молока в волгоградские колонии оставили в силе

22.09.2025
Кассационный суд оставил без изменения обвинительный апелляционный приговор бывшим сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний Волгоградской области и связанным с ними коммерсантам. Как рассказали ИА «Высота 102» в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, ранее осужденные получили от 3 лет до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима за поставку фальсифицированного молока в колонии Волгоградской области.

Согласно материалам дела, в 2019 году между УФСИН по Волгоградской области и компанией ООО «Вайлет», подконтрольной крупному поставщику молочных продуктов в регионе ООО «Рокайль», был заключён государственный контракт на поставку молока в подведомственные учреждения на сумму около 5 млн рублей. На деле же коммерческие партнёры при содействии сотрудников ФСИН поставили в исправительные колонии и СИЗО региона под видом питьевого молока его фальсификат. Афера вскрылась после того, как ведомство перечислило коммерсантам свыше 2 млн рублей. Ранее в СУ СК по Волгоградской области раскрыли подробности этого дела. Фальсификат питьевого молока был  изготовлен и упакован на Тырновском молочном заводе в Рязанской области, а потом реализован коммерческой организацией из Нижнего Новгорода по заниженной цене. Эту сомнительную жидкость и отправляли в волгоградские колонии.

На скамье подсудимых оказались В. Кунин, гендиректор ООО «Рокайль», его заместитель Е. Кожина, а также А. Икрянников Е. Филимонов, В. Шевченко, участвовавшие в этой комбинации.

Свою вину подсудимые не признали. Однако, учитывая совокупность имеющихся доказательств, Центральный районный суд Волгограда признал их виновными в причинении имущественного ущерба группой лиц в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и назначил им наказание в виде принудительных работ с удержанием 15% от заработной платы в доход государства на сроки: директору компании – 2 года, его заместителю – 1 год и 7 месяцев, сотрудникам ФСИН – от 1 года и 4 месяцев до полутора лет, посреднику между коммерсантами и представителями исполнительной власти – 8 месяцев колонии-поселения. Однако, учитывая срок его нахождения под стражей и под домашним арестом, наказание признали отбытым.

Волгоградский областной суд отменил вынесенный районным судом приговор, квалифицировав преступление как покушение на мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а сотрудникам – ещё и с использованием своего служебного положения. В итоге было  назначено новое наказание: коммерсантам и посреднику – 3 года лишения свободы в колонии общего режима каждому, сотрудникам ФСИН – 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима каждому.

После неудавшейся попытки обжаловать его бизнесменам и бывшим сотрудникам ведомства придется отбыть назначенные сроки в местах лишения свободы.

