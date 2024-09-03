Спорт

Денис Бояринцев увидел много брака у «Ротора» в матче с «Чайкой»

Спорт 03.09.2024 10:20
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03.09.2024 10:20


Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев накануне, 2 сентября, на послематчевой пресс-конференции подвел итоги домашней встречи восьмого тура Первой лиги с песчанокопской «Чайкой», которая завершилась со счетом 0:0, сообщает V102.RU. 
- Впечатления, наверное, не самые радужные. По содержанию игры, объективно, в первом тайме что-то получалось эпизодами, но было и большое количество брака. Непонятно, по каким причинам. Не хочу пенять на поле и что-то еще. Мне кажется, что мы вышли немного недонастроенными, отсюда такой брак в простых передачах. Опять же, это определенная инициатива. Поэтому, наверное, «Чайка» в первой половине на фоне нас выглядела получше. Думаю, что во втором тайме мы где-то освежили игру заменами. Агеев вышел, начал цепляться за нужные мячи. Появилась возможность «завязать» игру на флангах. Подавали, но не сказать, что были стопроцентные моменты. Только Ваня Пяткин после штрафного хорошо мог исполнить. Чуть удачнее пробил бы, хорошая подача была. А так, второй тайм был больше за нами. Объективно, картина такая — не слишком довольны таким футболом ни мы, ни болельщики. Однако нам противостояла достаточно хорошая команда, с характером. Не зря они тоже идут в верхней части таблицы. Много баллов «Чайка» отобрала у клубов, ставящих задачу выйти в РПЛ. Поэтому, я думаю, что ничья абсолютно объективный результат по сегодняшней игре, — прокомментировал наставник сине-голубых.
 
Также Денис Бояринцев на вопрос корреспондента V102.RU ответил, что трансферная работа клуба по усилению состава в летнее межсезонье, скорее всего, завершена.
- Я думаю, что мы уже определенные задачи по укомплектованию команды выполнили. Потому что у нас фактически не остается новых мест в заявке. На 99 процентов, что уже никто не появится, — поведал специалист. 
 
Отметим, что в следующем туре «Ротор» в Екатеринбурге сыграет с местным «Уралом» 7 сентября. Начало матча в 11-30 ч. 
Напомним, некоторые болельщики назвали вчерашний матч в Волгограде одним из самых одной из самых худших игр сезона. Но кто-то посчитал, что сине-голубым повезло закончить его ничьей. 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» VK.com (архив)

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