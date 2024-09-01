Волгоградцев предупредили о маскирующихся под сотрудников судов мошенниках

Михайловский районный суд в Волгоградской области предупреждает жителей об участившихся случаях звонков мошенников, которые представляются сотрудниками суда.

- Будьте бдительны при получении звонков или сообщений, которые якобы исходят от сотрудников суда! Сотрудники суда никогда не запрашивают у вас коды из sms, данные банковских карт, счета или другие личные сведения, - сообщает райсуд.

При возникновении таких вопросов нужно срочно прекратить разговор.

В районном суде пояснили, что сотрудники суда могут связываться с участниками процесса по телефону для уведомления о дате, времени и месте судебного заседания; информирования о готовности предоставить копии судебных решений и исполнительных документов; о возможности ознакомиться с материалами судебных дел или уточнения организационных вопросов, касающихся участия в судебном заседании.