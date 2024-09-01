В Волгограде не выявили неисправностей на зависшем с людьми аттракционе

Сегодня, 1 сентября, в ЦПКиО Волгограда запустили в штатном режиме экстремальный аттракцион «Седьмое небо», на котором накануне застряли 36 человек.
- В течение дня технической службой парка и компанией производителя Beston выполнялось обследование объекта, технических неисправностей не выявлено — результаты проверок подтверждены представителем компании-изготовителя, - сообщили в пресс-службе парка.
Напомним, что вечером 31 августа 36 человек стали заложниками экстремального аттракциона и спускать их на землю пришлось с помощью спецтехники и сотрудников МЧС.
Ранее в ЦПКиО назвали предварительную причину внезапной остановки аттракциона – скачок напряжения.