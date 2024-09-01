МЧС: все застрявшие на экстремальном аттракционе в Волгограде спасены





В МЧС России сообщили о спасении всех 36 человек, которые вечером 30 августа стали заложниками экстремального аттракциона в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. По информации ведомства, двоих пассажиров пришлось спускать на землю с помощью спецтехники.





– Специалисты МЧС России с помощью автоколенчатого подъемника спасли 2 человек. Остальных удалось спустить штатно: снова запустив аттракцион, – ближе к часу ночи сообщили в пресс-службе МЧС России.

Напомним, пассажиры аттракциона зависли на высоте около 50 метров. Именно на такую высоту поднимает подъемник людей.

В ЦПКиО назвали предварительную причину происшествия – скачок напряжения.

Видео: МЧС России