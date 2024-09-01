Происшествия

В ЦПКиО назвали причину остановки аттракциона с людьми

Происшествия 01.09.2024 00:39
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01.09.2024 00:39


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда прокомментировали происшествие, в результате которого на высоте оказались пассажиры экстремального аттракциона. По данным дирекции парка, инцидент произошел из-за скачка напряжения. 

31 августа  во время сеанса аттракцион «Седьмое небо» приостановил работу: система безопасности отреагировала на скачок напряжения на электросетях, – объясняют в ЦПКиО. –  Сотрудники парка четко и оперативно действовали в рамках установленных регламентов по безопасности. На месте также находятся администрация парка и представитель китайской компании-изготовителя Beston. 

Здесь также уточняют, что застрявших на высоте людей уже начали спускать вниз. Их жизни и безопасности ничего не угрожает. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что из-за остановки аттракциона в прямом смысле в воздухе подвисли 36 человек. Чтобы не впадать в панику и снять напряжение, пассажиры стали распевать песни. Заложникам вспомнился по случаю хит группы «Земляне» «Трава у дома».

Скриншот: МЧС России

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