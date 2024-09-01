В ЦПКиО назвали причину остановки аттракциона с людьми





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда прокомментировали происшествие, в результате которого на высоте оказались пассажиры экстремального аттракциона. По данным дирекции парка, инцидент произошел из-за скачка напряжения.

– 31 августа во время сеанса аттракцион «Седьмое небо» приостановил работу: система безопасности отреагировала на скачок напряжения на электросетях, – объясняют в ЦПКиО. – Сотрудники парка четко и оперативно действовали в рамках установленных регламентов по безопасности. На месте также находятся администрация парка и представитель китайской компании-изготовителя Beston.

Здесь также уточняют, что застрявших на высоте людей уже начали спускать вниз. Их жизни и безопасности ничего не угрожает.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что из-за остановки аттракциона в прямом смысле в воздухе подвисли 36 человек. Чтобы не впадать в панику и снять напряжение, пассажиры стали распевать песни. Заложникам вспомнился по случаю хит группы «Земляне» «Трава у дома».

Скриншот: МЧС России