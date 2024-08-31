В центре Волгограда устраняют порыв: воду вернут до конца дня

Происшествия 31.08.2024 11:43
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31.08.2024 11:43
В Центральном районе Волгограда специалисты «Концессий водоснабжения» сегодня, 31 августа, проводят восстановительные работы на трубопроводе на улице Мира. Как сообщили V102.RU в организации, для проведения работ подача ресурса приостановлена в ряд близлежащих домов, в том числе по улице Мира. Ориентировочно воду вернут до конца дня, уточнили в компании.
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