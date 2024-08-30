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Волгоградские ученые нашли способ мотивировать вялый персонал

Главное 30.08.2024 20:08
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30.08.2024 20:08


В Волгограде ученые готовы поделиться ценным опытом с теми, кто планирует или уже руководит трудовыми коллективами. В государственном университете, сообщает ИА «Высота 102», специально для будущих и настоящих руководителей разработали программу «HR-менеджмент и психология управления».

Мы готовы научить применять самые передовые методы подбора, обучения и мотивации персонала, – утверждают представители ВолГУ. – При этом, что очень важно для руководящих волгоградцев, форма обучения по этой программе заочная – без отрыва от производства. 

Подробную информацию о программе и другие вопросы можно уточнить по номеру 8(8442) 40-55-47. 

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