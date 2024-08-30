Волгоградские ученые нашли способ мотивировать вялый персонал





В Волгограде ученые готовы поделиться ценным опытом с теми, кто планирует или уже руководит трудовыми коллективами. В государственном университете, сообщает ИА «Высота 102», специально для будущих и настоящих руководителей разработали программу «HR-менеджмент и психология управления».

– Мы готовы научить применять самые передовые методы подбора, обучения и мотивации персонала, – утверждают представители ВолГУ. – При этом, что очень важно для руководящих волгоградцев, форма обучения по этой программе заочная – без отрыва от производства.

Подробную информацию о программе и другие вопросы можно уточнить по номеру 8(8442) 40-55-47.