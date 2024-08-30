Один дом – два дела: в ФССП и СК России взялись за УК «Парадигма»





В Волгограде очередное уголовное дело готовятся возбудить в отношении УК «Парадигма». По требованию прокуратуры Советским районным отделением судебных приставов ГУ ФССП России по Волгоградской области в стадии предварительного расследования находится производство по факту неисполнения решения суда о ремонте прославившегося в эфире Первого канала общежития чулочно-трикотажной фабрики.

27 сентября 2023 года Кировский районный суд Волгограда поддержал исковое заявление надзорного ведомства, обязав коммунальщиков привести в порядок кровельное покрытие, фасад, подвал, лестничные марши и иные помещения общего пользования, инженерные сети электроснабжения, холодного водоснабжения, которые находятся в ненадлежащем техническом состоянии и представляют угрозу жизни и здоровью жильцов в доме №36 на ул. Чебышева.

Судебное решение вступило в законную силу, однако управляющая компания спустя практически год его так и не исполнила. Ранее редакция неоднократно сообщала о многочисленных жалобах, по-прежнему поступающих от жильцов злополучного общежития. Сооружение регулярно затапливается дождями. 16 июня 2024 года из-за текущей крыши вода попала в технический канал сетей водоснабжения, из-за чего сильнейший поток воды начал затоплять все пять этажей здания, вытекая прямиком из распределительных щитков электроснабжения. Кроме того, по перекрытиям вода подтопила и десятки жилых помещений.

Происшествие предсказуемо закончилось выходом электросетей из строя и возгоранием. 24 июля ситуация повторилась вновь.

По факту неисполнения решения суда прокуратурой проведена проверка, во время которой вскрылись нарушения со стороны службы судебных приставов. В отношении руководителя ГУ ФССП России по Волгоградской области 24 апреля надзорным органом вынесено представление об их устранении.

- Советским РОСП в связи с неисполнением решения суда в отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ. В настоящее время оно находится в стадии предварительного расследования, - рассказали в прокуратуре Советского района Волгоградской области.

Напомним, в общежитии чулочно-трикотажной фабрики ранее неоднократно происходили крупные пожары. Жильцы в течение уже десяти лет бьют тревогу и просят помощи в предотвращении чрезвычайных происшествий. В феврале 2024 года в здании побывали журналисты Первого канала, которые посвятили злосчастному сооружению выпуск одного из популярных ток-шоу.

Вскоре после выхода передачи в эфир председатель СК России поручил возбудить по факту ненадлежащего обслуживания многоквартирного жилого дома уголовное дело по признакам ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время следствием подготовлена инструментальная экспертиза МКД, а также произведена выемка бухгалтерии УК «Парадигма».

Отметим, управляющей компанией УК «Парадигма» руководит Ирина Ярославцева. Бизнес-леди в разные периоды времени руководила или являлась учредителем таких печально известных организаций, как ООО «УО «Гала Парк», ООО «УК «Жилищный Стандарт», ООО «Парадигма», ООО «УК «Управление жилым фондом», ООО «УК «Омега». Руководительница прославилась необычной бизнес-моделью. Она массово брала в обслуживание проблемный жилой фонд, собирала с собственников деньги, однако, по информации прокуратуры, не оказывала положенного объёма услуг. Несмотря на столь пристальное внимание правоохранителей, директор не теряет оптимизма. В настоящее время Ириной Ярославцевой зарегистрирована новая организация ООО «УК «Аэропорт».