Общество

Снова в деле: в Волгограде директор печально известных УК готовится к сбору средств с новых домов

Общество 02.08.2024 08:59
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02.08.2024 08:59


Лицензионная комиссия Волгоградской области на днях опубликовал информацию о регистрации новой управляющей организации «УК «Аэропорт». Однако, как сообщает ИА «Высота 102», новое на поверку оказывается ещё не забытым старым. Получившее разрешение юридическое лицо аффилировано с печально известной группой компаний под управлением Ирины Ярославцевой.

ООО «УК Аэропорт» зарегистрировано 1 июля 2024 года межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области. Учредителем и генеральным директором организации выступает упомянутая уже Ярославцева Ирина Николаевна. В разные периоды времени она также выступала руководителем или учредителем таких организаций, как ООО «УО «Гала Парк», ООО «УК Жилищный Стандарт», ООО «Парадигма», ООО «УК Управление жилым фондом», ООО «УК «Омега». Первые три прославились на весь Волгоград, получив в управление от городских властей десятки проблемных домов, собирая с жильцов деньги, но фактически не оказывая положенного по закону объёма услуг.

По информации «Жилищной инспекции Волгограда», за период с 2019 года по 2022 год органом муниципального контроля в отношении ООО «УО «Гала Парк» проведены проверки, по результатам которых юридическому лицу выдано 281 предписание об устранении нарушений жилищного законодательства, из которых исполнено только 27 или 9% от общего числа выданных.

Схожая ситуация сложилась и с компанией ООО «УК Жилищный Стандарт». За период с 2019-го по 2022 годы органом муниципального контроля проведены проверки, по результатам которых выдано 357 предписаний об устранении нарушений жилищного законодательства. При этом вновь львиная доля требований инспекторов была проигнорирована.

В обоих случаях всё предсказуемо привело к бесчисленным штрафам на десятки миллионов рублей, банкротству и отзыву Госжилнадзором лицензий на обслуживание МКД у обеих организаций. Однако на этом история компаний не закончилась. Прокуратура Волгоградской области уличила организации в попытке легализации доходов, полученных нелегальным путём.

Как удалось выяснить надзорному ведомству, компании «УО «Гала Парк» и «УК Жилищный Стандарт» по сути являлись посредниками, которые собирали с жильцов средства и одновременно шишки в виде штрафов ГЖИ. Услуги же оказывал некий индивидуальный предприниматель, который, по информации прокуратуры, на самом деле был аффилирован с обеими организациями.

- Прокурор Волгоградской области считает, что возникшие между ИП и ООО «УО «Гала Парк» правоотношения по исполнению обязательств, предусмотренных договором от 01.08.2019 № 27/ИП, имели формальный характер и были направлены на формирование искусственной кредиторской задолженности для целей участия в распределении конкурсной массы в обход интересов добросовестных кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО «УО «Гала Парк», - говорится в материалах судебных разбирательств по иску надзорного ведомства.

Такие же выводы фигурируют в требованиях прокуратуры в отношении ООО «УК Жилищный Стандарт».

В свою очередь, УК «Парадигма» также скопила колоссальное количество штрафов. В 2022 году Госжилнадзор даже предпринимал попытки отзыва лицензии у компании, но на этот раз они оказались безрезультатными. Организация успела загадочным образом резко нарастить количество обслуживаемых домов, что позволило ей продолжить деятельность.

При этом в ИА «Высота 102» продолжают поступать многочисленные жалобы от жильцов МКД, обслуживаемых УК «Парадигма». В мае 2024 года редакция сообщала о ситуации с многоквартирным домом №19 на ул. Таращинцев, где по ошибке коммунальщиков посреди лета было подано отопление. Жители дома №48 на ул. Краснополянской рассказывали об уничтожении канализационными стоками отделки жилых комнаты, а также прилегающих к ним общедомовых помещений. Собственница квартиры в доме №20 на ул. Бурейской пожаловалась на проблему с упавшим ещё в 2023 году на крышу деревом, в результате чего осадками оказались повреждённые жилые помещения. В общежитии по адресу ул. Чебышева, д.36 по вине УК жители ломают руки в подъездах, а также вынуждены спать в дождевиках из-за того, что УК  игнорирует предписания прокуратуры о производстве необходимых ремонтных работ.

Предстоит ли новой фирме продолжить начатое дочерними юрлицами, покажет время. По крайней мере, компания «УК Аэропорт» лицензирована  и готова к приёму средств от собственников, а волгоградцам предстоит стать участниками нового витка жилищно-коммунального эксперимента.  

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