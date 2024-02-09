Жителям печально-знаменитого бывшего общежития чулочно-трикотажной фабрики на улице Чебышева, 36 оказалось легче достучаться до федерального канала, нежели до чиновников, не обращающих внимание на состояние жилого здания. Как сообщает V102.RU, сюжет о невыносимых условиях существования жильцов в бывшей общаге вышел накануне, 8 февраля, в передаче «Мужское и женское». Из первых уст поведали о страданиях более 300 человек жительницы дома Елена Грачева и Людмила Жирова.

По их словам, люди на последнем пятом этаже вот уже много лет вынуждены из-за текущей крыши спать в дождевиках, накрывать плёнкой электроприборы и организовывать дежурства, чтобы не сгореть заживо. И им есть, чего бояться. В 2015 году пятый этаж дома уже горел – в огне погибла пожилая женщина.

После ЧП прокуратура Советского района Волгограда провела обследование здания, по итогу которого констатировала аварийное состояние всех коммуникаций и кровли. Сразу после происшествия власти пообещали внести дом в краткосрочный план капитального ремонта на 2016-2017 годы, однако по сей день воз и ныне там. За минувшие восемь лет ситуация в МКД только ухудшилась.

Через год после пожара собственники, чтобы ускорить принятие хоть каких-то мер, за свои деньги изготовили инструментальную экспертизу. Документ был передан в районную администрацию, где через несколько лет безрезультатно канул, потеряв юридическую силу.

В 2022 году в общежитии вновь произошёл пожар, пострадал первый этаж здания. Полностью выгорел центральный холл.



По информации жильцов, сразу несколько десятков комнат в доме по-прежнему принадлежат администрации Волгограда. По закону, местные власти выступают в роли наймодателя, неся особую ответственность перед жильцами таких комнат и в их интересах обязаны инициировать или же процедуру признания здания аварийным, или же процесс переноса сроков капитального ремонта. Однако сейчас волгоградцы, по сути, оказались брошены один на один с жилищно-коммунальным бедствием.

В ноябре 2023 года из-за текущей крыши произошло возгорание электрощитка. Распределительное устройство было полностью выведено из строя. Прибывшая на место аварийно-восстановительная бригада АО «ВМЭС» на несколько дней полностью обесточила здание. О том, как выживали люди без электричества, сообщало и V102.RU. Впоследствии свет был возвращён, однако текущая крыша и аварийные коммуникации никуда не делись. По словам собственников, только за январь 2024 года дом трижды затапливало. По перекрытиям железобетонных плит, вентиляционным и техническим шахтам влага проникает повсюду, подтапливая помещения с пятого по второй этаж.

Фото, видео: Первый канал