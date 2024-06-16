Общество

Скандально известную в Волгограде общагу затопило после ливня: видео

Общество 16.06.2024 16:57
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16.06.2024 16:57


В Советском районе Волгограда сегодня, 16 июня, затопило скандально известное здание бывшего общежития чулочно-трикотажной фабрики по улице Чебышева, 36. По словам жительницы дома Татьяны Текучевой, сегодняшний дождь обернулся грандиозным потопом, который в прямом смысле угрожает жизни и здоровью проживающих в нем жильцов. 




— Я сама живу на четвертом этаже. Мы все здесь по щиколотку в воде. Течет с нашей дырявой крыши во все комнаты, в подъезд. На первом этаже сгорел щиток. Соседи вызвали пожарных и скорую. Пытаемся спасти хоть что-то, вычерпываем, но все бесполезно. Вода прет, как под напором. УК «Парадигма» про нас просто забыла, им не дозвониться. Дом вообще не убирается, хотя мы стоим у них на балансе. Боремся буквально за свои жизни на протяжении нескольких лет, — рассказала в панике волгоградка. 

По ее словам, следственный комитет должен был на днях провести экспертизу состояния дома в рамках возбужденных уголовных дел по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность): 

— Нас вызывали к следователю, опрашивали об условиях проживания. Буквально на днях ждали экспертизу… и вот — случился потоп, возможно, что последний для нас. 


Ранее жители бывшего общежития выступили на федеральном ТВ в передаче «Мужское и женское», где рассказали о своих злоключениях, пожаловавшись на чиновников, не обращающих внимание на их проблемы. 

Проживающие на последнем этаже люди много лет вынуждены из-за текущей крыши спать в дождевиках, прятать под пленку электроприборы и организовывать дежурства, чтобы не сгореть заживо. В 2015 году пятый этаж уже горел — в огне погибла пенсионерка. 

По сведениям жильцов, сразу несколько десятков комнат в доме по-прежнему принадлежат мэрии Волгограда. По закону, местные власти выступают в роли наймодателя, неся особую ответственность перед обитателями таких комнат и в их интересах обязаны инициировать или же процедуру признания здания аварийным, или же процесс переноса сроков капремонта. 

В ноябре 2023-го течь на крыше привела к возгоранию электрощитка. Распределительное устройство полностью вышло из строя. Прибывшая на место аварийная бригада АО «ВМЭС» на несколько дней обесточила дом. Корреспонденты информагентства рассказывали, как люди выживали без электричества. Собственники уверяют, что только за январь 2024 года здание трижды топило. Влага проникала с пятого по второй этаж.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» 

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