



20 сентября 2023 года – дата, разделившая жизнь волгоградцев, проживающих по адресу ул. Бурейская, д. 20, на «до» и «после». Как сообщает ИА «Высота 102», в этот день на двухэтажное здание рухнуло дерево, проломив крышу. Неприятная, но абсолютно рядовая ситуация, последствия которой устраняются в течение суток, оказалась для местных коммунальщиков непреодолимой проблемой. В результате нерасторопности сотрудников УК «Парадигма», жилые помещения вот уже десятый месяц топятся атмосферными осадками.

Беда не приходит одна

Сразу же после ЧП жильцы начали бить тревогу, обрывая диспетчерскую УК и отправляя жалобы на электронную почту организации.





- Осень, дожди – для всех было очевидно, что ничем хорошим повреждение крыши не закончится. Но, как ни странно, никакой реакции на наши заявки не последовало, - рассказала жительница дома Ирина Елкина.

Вскоре претворились в жизнь самые худшие опасения собственников. Начались затяжные ливни.

- У меня в квартире №8 плавало всё. Вода лилась с потолка, сплошным потоком стекала по стенам. Естественно, тут же вышла из строя проводка, уничтожена оказалась отделка жилых помещений, мебель, – добавила волгоградка.





По словам женщины, она купила квартиру в доме №20 на ул. Бурейской три года назад. Долгое время ей пришлось копить средства сначала на приобретение жилплощади, а затем на косметический ремонт.

- В реальности, мне и пожить там, по сути, не пришлось. Приобретя квартиру, я потихоньку начала там обживаться, завозить вещи. Доход у меня скромный, поэтому понемногу откладывала на ремонт. Как раз в августе 2023 года наняла мастера. Он начал красить стены, производить отделку гипсокартонном. В итоге получается, что это всё оказалось затоплено и продолжает уничтожатся по сей день.





Дерево упало как раз над квартирой Ирины, поэтому больше всего от атмосферных осадков пострадала именно её собственность, однако в той или иной степени повреждено было имущество и её соседей, а также подъезд дома.





Чтобы хоть немного защитить жилые помещения от воды, собственники самостоятельно попытались расстелить на чердаке целлофановую плёнку, но никакого эффекта это не принесло.

Кромешный непрофессионализм

После безрезультатных попыток достучаться до коммунальщиков дистанционно, 14 ноября Ирина решила лично поговорить с руководством организации. Однако в офисе волгоградка смогла застать лишь секретаря. Работница приняла у пострадавшей заявление с требованием распилить и убрать упавшее дерево, восстановить кровлю и направить специалиста для составления акта осмотра пострадавшего от затоплений помещения.





Однако, приняв заявление, коммунальщики так и не предприняли никаких мер.

- Они не то что бы дерево не спилили, а даже отказались приезжать для составления акта осмотра помещения. Мастер попросил меня самостоятельно сделать снимки и переслать им. Уже по этим кадрам специалисты каким-то образом сочиняли документ, - подчеркнула волгоградка.

При этом даже несчастный акт коммунальщики не смогли составить без ошибок. Со слов пострадавшей, исполнители умудрились запутаться в организациях, которые они представляют.

- Документ был выполнен на бланке совсем другой управляющей компании, которая с нашим домом официально вообще никак не связана. Пришлось вновь звонить, добиваться от них, чтобы переделали этот документ, - отметила Ирина Елкина

Уже не надеясь, что представители обслуживающей организации всё же проявят хоть капельку профессионализма, собственница приняла решение заказать независимую экспертизу пострадавшей квартиры.

Безнаказанность

Помимо нескрываемого затягивания процедуры фиксации последствий затопления жилых помещений, управляющая компания решила откровенно поиздеваться над собственниками. В зиму дом вошёл с лежащим на кровле деревом и огромной дырой в шиферном покрытии.

Столкнувшись с полнейшим беспределом со стороны управляющей организации, собственники завалили жалобами муниципальный жилищный надзор, районную и областную прокуратуру, депутатов. Однако даже предписания надзорных ведомств не смогли заставить организацию произвести восстановление крыши.

14 декабря 2023 года управляющая компания «Парадигма» направила в адрес пострадавшей собственницы ответ, согласно которому жильцам, три месяца ожидающим ремонта кровли, следует подождать ещё... как минимум год.





Организация ссылается на краткосрочный план региональной программы капитального ремонта, по которому ремонт крыши запланирован на 2025 год. Кроме того, в части возмещения убытков директор компании Ярославцева И. Н. рекомендовала пострадавшим обратиться в суд.

Многомесячные тяжбы

После подготовки экспертизы, Ирина Елкина воспользовалась советом и подала на организацию в суд. Согласно результатам независимой оценки, ущерб, нанесённый только одной её квартире, экспертами был оценен в 126 тыс. рублей.





20 марта Дзержинский районный суд удовлетворил требования пострадавшей. Однако управляющая компания попыталась оспорить решение в областном суде. Но и эта инстанция 27 июня встала на сторону героини.

Однако удастся ли в реальности пострадавшей женщине заставить коммунальщиков оплатить нанесённый ей ущерб – неизвестно. Согласно информации системы проверки контрагентов «СПАРК», в отношении «Парадигмы» возбуждено 231 дело о взыскании 30,3 млн рублей. В их числе 13 млн рублей штрафов надзорных органов.

Если звёзды зажигают…

Примечательно, что управляющая компания «Парадигма» входит в одну группу компаний с печально известными УК «Жилищный стандарт» и УК «Гала парк». Все три организации прославились тем, что массово брали в управление проблемный жилищный фонд: убыточные малоэтажные дома, общежития.

Естественно, что при такой бизнес-модели ни о какой прибыли речи идти не могло. Организации изначально медленно, из последних сил лавируя на грани банкротства и лишения лицензий, уходили на дно.

В 2020 году Госжилнадзор отозвал лицензию у компании УК «Гала парк». В 2022 году права обслуживания домов лишилась УК «Жилищный стандарт».

В том же 2022 году надзорное ведомство предприняло попытку лишить лицензии и УК «Парадигма». На основании многочисленных жалоб Госжилнадзор забрал у организации сразу 23 МКД, площадь которых составляет свыше 63,5 тыс. кв. метров, что более 25% по отношению к общей площади всех домов, находящихся в обслуживании УК.

По закону «Парадигма» должна была быть лишена лицензии на работу, однако организации удалось каким-то образом в рекордные сроки получить в управление дополнительные дома. Соответственно, общая площадь МКД, находившихся в управлении, возросла ровно до той планки, когда исключённые площади не грозили организации прекращением деятельности.

Криминальный шлейф

Примечательно, что, по информации жильцов многоквартирного дома №20 на ул. Бурейская, долгие годы они не знали серьёзных проблем в коммунальной сфере. Ситуация в корне изменилась с приходом УК «Парадигма».

- До 2021 года наш дом обслуживала УК «ВЭК». Конечно, работали они не идеально, но довольно неплохо. По крайней мере, такого, чтобы заявки месяцами игнорировались, а в доме вообще не производились никакие работы - не было. Сменилась обслуживающая организация буквально в один день. Как потом выяснилось, у нас якобы прошло собрание, по итогу которого большинство проголосовало за переход в УК «Парадигма», - рассказала Ирина Елкина.

Со слов собственницы, она опросила всех соседей, однако никто в голосовании не участвовал. После захвата дома жильцы обращались с заявлением в полицию с просьбой организовать проверку факта подделки протоколов голосования, однако, по словам героини, о ходе расследования на текущий момент ей ничего не известно.









Ранее в полицию из муниципального жилищного надзора было направлено заявление жителей общежития №36 на ул. Чебышева, которые также сообщали о подделке подписей голосования по избранию УК «Парадигма».

В 2022 году ИА «Высота 102» рассказывало о возбуждении в отношении УК «Парадигма» уголовного дела о подделке решения собственников многоквартирного дома №21 на ул. Пражская. Несколькими месяцами ранее, в декабре 2021 года, в ходе проверки ОД ОП № 2 УМВД России по г. Волгограду, было установлено, что УК «Парадигма» попала в поле зрения правоохранителей в контексте подделки протоколов голосования собственников дома №56 по ул. Таращанцев.

К слову, и в случае с общежитием на ул. Чебышева, и в ситуации с домом №56 ул. Таращанцев, поддельными протоколами голосования в спешке была оформлена рокировка. На фоне подготовки Госжилнадзора к отзыву лицензии УК «Парадигма», к последней перешли дома, находящиеся в управлении дочерних управляющих компаний «Гала Парк» и «Жилищный стандарт».

Палочка-выручалочка?

Примечательно, что многомиллионные штрафы и бесчисленные претензии со стороны надзорных органов не помешали УК «Парадигма» стабильно получать от администрации Волгограда в обслуживание многоквартирные дома.

Согласно информации, размещённой на сайте мэрии, власти передали, а руководство УК «Парадигма» согласилось принять в обслуживание сразу 48 проблемных домов, от которых отказались все другие обслуживающие организации.





Сложно сказать, на что рассчитывал муниципалитет, передавая сооружения, требующие особого внимания со стороны специалистов, а также вложения колоссальных финансовых средств, в обслуживание организации, уже на тот момент скопившей десятки невыполненных протоколов надзорных ведомств и многомиллионные штрафы. Однако теперь волгоградцы, проживающие в этих МКД, на фоне действующего моратория на проверки, вынуждены беспомощно наблюдать, как из-за бездействия коммунальщиков уничтожаются их дома.

Фото: Ирина Елкина