Перебегавшему перед тепловозом волгоградцу оторвало руку

В Михайловском районе Волгоградской области под тепловоз попал 52-летний мужчина, которому оторвало правую руку, сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники.

— Все произошло накануне около пяти часов вечера недалеко от станции «Себряково» в Михайловке. Местный житель попытался пересечь пути в неустановленном месте и угодил под приближающийся локомотив, — рассказал источник.— Его забрали с травматической ампутацией в местную ЦРБ.

В Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте пояснили, что по факту происшествия организована проверка. Состояние пострадавшего уточняется в региональном комитете здравоохранения.

Напомним, в Волгоградской области поезд сбил насмерть девочку-подростка.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»