Федеральные новости

Депутат предложил подумать о пластике для многодетных россиянок

Федеральные новости 27.08.2024 16:50
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27.08.2024 16:50


С неожиданным заявлением вступил депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко, разглядевший в низкой рождаемости нежелание женщин портить свой внешний вид. По словам парламентария, рассматривая интернет-див в социальных сетях, россиянки боятся расстаться со своей красотой. Посему, считает парламентарий, не лишним будет подумать о дополнительной поддержке многодетных мам. 

– Она [потенциальная мать] момент деторождения, когда тело будет видоизменяться, хочет отдалить, – высказался Денисенко. – Может, государству нужно об этом задуматься? Вы, наверное, похихикаете [над моим предложением], но, может, государство после четвертого ребенка предоставит женщине возможность вернуть ей [при помощи пластической хирургии] то тело, которое она хочет? 

В заключение, депутат Саратовской облдумы, как передает ИА «СарИнформ», отметил, что пластические операции стоят не таких уж больших денег. Тем более, когда речь идет о возможной стимуляции рождаемости в России. 

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