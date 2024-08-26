Пьяного угонщика «Нивы» задержали в Волгоградской области





В Октябрьском районе Волгоградской области сотрудники полиции задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, который угнал ВАЗ-2131. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, угонщика с признаками алкогольного опьянения вместе с автомобилем обнаружили сотрудники Госавтоинспекции на автодороге «Октябрьский-Генераловский».

Выяснилось, что мужчина угнал машину у 42-летнего владельца. Местный житель зашел в магазин, оставив в замке зажигания ключи, а когда вышел - не обнаружил на месте машину.

- Гражданин был доставлен в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, - уточнили в пресс-службе регионального главка.