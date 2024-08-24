Медики завершили транспортировку сотрудников ФСИН в больницы Волгограда

- Один пациент доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице №1. Пострадавшие получают весь комплекс необходимой медицинской помощи, - подчеркнули в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, ЧП в исправительной колонии №19 произошло 23 августа. Вооружённые ножами и молотками заключённые смогли захватить один из изолированных корпусов учреждения и взять сотрудников ФСИН в заложники. Зачищать колонию от радикалов впоследствии пришлось спецподразделениям. В результате нападения преступников есть погибшие и пострадавшие.
Фото и видео: администрация Волгоградской области