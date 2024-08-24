Медики завершили транспортировку сотрудников ФСИН в больницы Волгограда

В ночь с 23 на 24 августа в Волгоградской области завершилась работа медицинских служб по транспортировке сотрудников ФСИН из Суровикино в Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», все четверо пострадавших во время нападения радикалов в ИК-19 были доставлены в ГКБСМП №25 и в областную больницу №1.





- Один пациент доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице №1. Пострадавшие получают весь комплекс необходимой медицинской помощи, - подчеркнули в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, ЧП в исправительной колонии №19 произошло 23 августа. Вооружённые ножами и молотками заключённые смогли захватить один из изолированных корпусов учреждения и взять сотрудников ФСИН в заложники. Зачищать колонию от радикалов впоследствии пришлось спецподразделениям. В результате нападения преступников есть погибшие и пострадавшие.

Фото и видео: администрация Волгоградской области