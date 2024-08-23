ФСИН России подтвердила захват заложников в ИК-19 под Волгоградом

Пресс-служба ФСИН России официально прокомментировала захвата заложников в исправительной колонии строгог режима № 19 в Суровикино Волгоградской области.

— В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие, — цитирует V102.RU заявление ведомства.

Напомним, по сообщению собственных источников «Высоты 102», вооруженное нападение произошло после полудня. Нападавшие сняли видео из стен колонии.