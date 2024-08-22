Экология

Волгоградцы 30 августа покажут особенности «национальной уборки»

Экология 22.08.2024 18:48
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22.08.2024 18:48


Волгоградская область готовится к Всероссийской акции «Особенности национальной уборки», которая пройдет 30 августа сразу на трех площадках – в крупнейших Дзержинском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе. Активное участие в подготовке и реализации этого экопроекта принимают профильный парламентский комитет совместно с Экологическим советом при Волгоградской областной думе, а также комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

В рамках всероссийской эстафеты в Красноармейском районе в течение полутора месяцев – начиная с июля – проводились уборки территорий. Так, например, порядок удалось навести на  набережной и в прибрежной зоне первого шлюза Волго-Донского судоходного канала, а также в сквере Памяти.

– С помощью такой акции мы воспитываем наше молодое поколение. Участие в субботниках воспитывает не только маленьких, но и взрослых. Акция в очередной раз дала возможность показать району свое стремление сделать территорию чище, показать самобытность и уникальность. В общем итоге на территории района проведены 14 субботников, в которых смогли принять участие порядка 300 человек. Собрано порядка 30 тонн мусора, – подвела промежуточные итоги на брифинге замглавы районной администрации Галина Гришанова. 

 30 августа в двух крупнейших районах Волгограда, а также в Ольховском районе планируется провести уборку в знаковые местах. 

– У нас выбраны районы совсем не случайно. Дзержинский район имеет уникальный объект с лесным массивом, который был высажен нашими соотечественниками рукотворно порядка 70 лет назад, куда люди ежедневно приходят чтобы пообщаться с природой. Конечно же, не случайно выбран и Красноармейский район – мы все знаем про Сарпинские озера, но нам необходимо вспомнить и о реке Сарпе. Именно на ее берегу появились первые поселения. Нельзя забывать и об Ольховском районе, нашем географическом центре региона. И в первую очередь нельзя забывать о 300-летних дубах, уникальных пещерах на территории Каменно-Бродского монастыря, а также реке Иловле в районе села Гусевка, где Кузьмой Петровом-Водкиным было написано «Купание красного коня». Все эти территории мы очистим совместными усилиями, – рассказала на прошедшем брифинге  председатель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева.

В Ольховском районе в Гусевском сельском поселении торжественное открытие акции стартует в 08:30. На реке Иловля участники мероприятия очистят прибрежную территорию, а после пройдут праздничные мероприятия. 

В Красноармейском районе субботник начнется 30 августа в 09:00 на территории между ВДСК и многоквартирным домом №38 по проспекту Героев Сталинграда на берегу реки Сарпа. Праздничное мероприятие пройдет в 16:00 на Севастопольской набережной. 

В Дзержинском районе акция стартует в 14:30 в лесопарковой территории напротив ФОК имени Левона Акопяна на улице им. Расула Гамзатова. А в 17:00 в «Семейном парке» стартует праздничная часть акции. 

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