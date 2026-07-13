Бочаров провел вечернее совещание в обладмине по ЖКХ





Губернатор Волгоградской области 13 июля провел совещание, темой которого стала подготовка региона к отопительному сезону. Об этом сообщили вечером в пресс-службе обладмина.

Уточняется, что в обсуждении вопросов, стоявших на повестке, принимали участие заместители губернатора Волгоградской области по направлению, руководители профильных органов исполнительной власти, служб сферы ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций. Согласно прозвучавшей на совещании информации, подготовка к отопительному сезону ведется в Волгоградской области в плановом режиме и в соответствии с графиком.

– Для обеспечения спокойного и безопасного прохождения отопительного периода заблаговременно формируются необходимые резервы, обеспечивается настройка и отладка оборудования. Напомним, вопросы обеспечения функционирования систем ЖКХ к предстоящему сезону остаются на контроле главы региона, – уточнили в администрации.

Напомним, что в начале июле губернатор Волгоградской области снял с поста за «неуспеваемость» главу ОблкомЖКХ Дмитрия Баранова. В кратчайшие сроки – уже 6 июля – депутатами Волгоградской областной думы был утвержден новый руководитель профильного комитета Александр Мелкумов.

Фото: администрация Волгоградской области