Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград пятерых выдающихся жителей Волгоградской области. Соответствующий 34-страничный указ, в котором отображены и жители нашего региона, опубликован сегодня, 13 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденами «Родительская слава» награждены Алексей и Людмила Гудковы из Волгоградской области. Известно, что супругам удалось не только создать многодетную казачью семью, но и образовать фольклорный ансамбль. Живут супруги в Даниловском районе.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены глава Октябрьского района Андрей Клыков и председатель комитета Волгоградской облдумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Наталья Семенова. Отмечается, что депутат награждена за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, глава государства отметил знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет помощника губернатора Волгоградской области – начальника управления мониторинга реализации приоритетных проектов аппарата губернатора Ларису Борисевич.





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