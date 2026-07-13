В Волгограде бесплатное ЭКО помогло появиться на свет 117 малышам





Волгоградские медики подвели промежуточные итоги помощи родителям в рождении детей. Благодаря бесплатной процедуре экстракорпорального оплодотворения с начала 2026 года в регионе появились на свет 117 малышей, в том числе и пара близнецов.

- За полгода проведены 683 бесплатные процедуры ЭКО. Чаще всего к ним прибегают женщины в возрасте от 35 до 39 лет, - подчеркнули в облкомздраве.

Чтобы воспользоваться помощью специалистов , волгоградкам следует обратиться в местную женскую консультацию. Далее идет этап подбора клиники. Для пациентов соответствующие услуги по ОМС доступны в медицинских учреждениях: клиника №1 ВолгГМУ, центр «Геном-Волга», «Центр ЭКО», «Мать и дитя».

Решение демографических проблем – абсолютный приоритет в политике властей всех уровней. Важнейшая роль в этом плане у федерального центра. Недавно на заседании Госсовета в рамках комиссии по «Семье» эксперты обсудили меры по совершенствованию системы поддержки семей и отметили положительную демографическую динамику.

В Волгоградской области по поручению губернатора Андрея Бочарова идёт масштабная модернизация профильных учреждений. Только в 2025 году специалисты привели в порядок 10 консультаций. В 2026 году дооснащён будет перинатальный центр №2. Сюда поставят порядка сотни единиц медицинской техники.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгограда и области»