



Верховный суд определился с датой рассмотрения жалобы экс-руководительницы департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой, а также возражения ещё 11 участников коррупционного скандала. Фигуранты пытаются оспорить постановление Четвёртого кассационного суда о переносе разбирательства из Волгограда в Краснодар. Жалобы будут рассмотрены 22 июля.

Решение об изменении подсудности было принято почти три месяца назад по инициативе Генпрокуратуры «во избежание сомнений в объективности и беспристрастности судов Волгоградской области». Оно было сразу же оспорено обвиняемыми, однако до настоящего времени жалобы по существу пока что не рассмотрены.

Напомним, Анну Елисееву арестовали в Волгограде 12 марта 2025 года. Высокопоставленную чиновницу сразу же перевезли в Москву, где Басманный суд отправил её в СИЗО. Позже мера пресечения многократно продлевалась. В результате сотрудница администрации уже больше года находится под стражей. По словам мужа фигурантки, ей вменяется правоохранительными органами получение многомиллионных взяток за выделение земельных участков, однако она свою причастность к этому категорически отрицает. В настоящее время экс-руководительнице предъявлено обвинение в ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 УК.

Через несколько месяцев после резонансного задержания, в августе 2025 года в Волгограде были также арестованы и перевезены в столицу генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинёв, директор ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» Елена Гурьянова и ее заместитель. Кроме того, согласно материалам, размещённым в картотеке Четвёртого кассационного суда, среди обвиняемых проходят Бобров М.В., Муравьев Н.А., Решетняк З.А., Бобров А.В., Колодезнева Е.В., Карапетян К.И., Григорян А.С., Пчелин Д.Д. Часть из перечисленных имеет схожие данные с действующими и бывшими сотрудниками мэрии Волгограда.