Расследования

В Волгограде водитель-пьяница из-за конфискации продал Volkswagen Touareg за 75 тыс. рублей

Расследования 22.08.2024 16:06
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22.08.2024 16:06


Волгоградский областной суд направил на новое рассмотрение уголовное дело 34-летнего Никиты Бухалова, который был повторно осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, дело пересмотрят в части конфискации стоимости кроссовера Volkswagen Touareg, который мужчина продал якобы за 75 тысяч рублей.

Прокуратура посчитала, что эта сумма несоразмерна реальной стоимости автомобиля и добилась отмены приговора в этой части. Надзорное ведомство настаивало на конфискации в доход государства рыночной стоимости проданного Volkswagen Touareg.

Дзержинский районный суд Волгограда 19 июня 2024 года приговорил ранее неоднократно судимого за хранение наркотиков и мошенничество Бухалова к 8 годам 7 месяцам в колонии строгого режима по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние). Ему также запрещено на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Такое наказание Бухалову было вынесено с учетом непогашенных судимостей. 

Согласно материалам дела, мужчину с говорящей фамилией задержали в состоянии опьянения как раз за рулем Volkswagen Touareg, который он потом продал. При этом стоимость кроссовера со слов осужденного определена в 75 тысяч рублей.

В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

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