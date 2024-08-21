Расследования

«Могли пострадать и дети»: в Волгограде жертвой серийного догхантера стала домашняя собака редкой породы

Расследования 21.08.2024 12:23
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21.08.2024 12:23


Жительница Волгограда потребовала возбудить уголовное дело по факту отравления домашней собаки редкой в Волгограде породы. С соответствующим заявлением женщина обратилась в полицию. Как рассказала V102.RU Анастасия, признаки тяжелого отравления у белой швейцарской овчарки по кличке Вики появились 5 июля. В этот день от рук серийного отравителя погибли еще три собаки, которые жили рядом с домом Анастасии в поселке Горьковский Советского района Волгограда. 

– Вики мы купили за очень большие деньги более шести лет назад у профессионального заводчика, конечно же, с родословной. Незадолго до этой трагедии Вики прошла вязку и она ждала щенков. Но теперь у нас нет ни собаки, ни щенков. Но самое страшное, что, я уверена, наша собака стала жертвой негодяя, который по каким-то только ему понятным причинам решил отравить всех собак в округе, – продолжает женщина. 

В тот день, 5 июля, на улице Воронежская поселка Горьковский в страшных муках умерли три собаки, за которыми ухаживали местные жители. Видеокамеры, установленные на домах, зафиксировали, как перед гибелью собак по дороге проезжал автомобиль, водитель которого что-то выбросил из окна. Собаки съели эту приманку, а через час-полтора у них началась смертельная агония. 

– Свою собаку мы выгуливали именно там, где, как потом оказалось, была разбросана смертельная отрава. Когда Вики в этот день стало плохо, мы и предположить сначала не могли, что это может быть связано с гибелью трех собак. Конечно, мы обратились в ветеринарную клинику. Там нам и поставили этот страшный диагноз – «отравление гемолитическим ядом/иными ядами», - вспоминает Анастасия. 

Вики и ее щенков ветеринары пытались спасти, но все оказалось тщетно. Через некоторое время собака погибла. 

– Когда мы получили заключение, что наша Вики погибла от яда, нам стало страшно. Ведь у нас с дети, и, если наша собака каким-то образом хватанула смертельную дозу, то могла пострадать наша семья! – продолжает женщина. 


К слову, анализы крови, взятые у ее ребенка и племянника Анастасии, показали увеличение эритроцитов, указывающих на наличие паталогических процессов в организме.

– Понимаете, что произошло? Нелюдь отравил уличных собак, убил нашу собаку и едва не погубил нашу семью. Конечно, я хочу, чтобы он понес наказание, – заявила Анастасия. 

Между тем, жители улицы Воронежская, где произошло отравление трех собак, также обратились в полицию с требованием найти преступника. Тем более, что на уличные камеры попала та самая машина, из окна которой, как предполагают волгоградцы, и был разбросан по дороге яд. Горожане также указали, что машина принадлежала родственнику их соседа

– Мы написали заявление участковому, приложили видеозаписи, и надеялись, что полицейские опросят человека, который мог быть причастен к отравлению собак. Однако в Советском РОВД Волгограда в возбуждении уголовного дела отказали на основании того, что участковый Александр Лаврентьев «не добыл достаточных данных, указывающих на совершение какого-либо преступления». А знаете, как он их «добывал»? Оказывается, «в ходе визуального осмотра каких-либо следов собак он не обнаружил». Мы были потрясены этим ответом. Мы не просили полицию искать собак – их уже никто не найдет, так как их отравили и они погибли. Мы просили привлечь к ответственности человека, которого мы подозреваем в намеренном отравлении животных, что является уголовно наказуемым преступлением. Но ничего этого сделано не было. Мало того, когда мы пришли к участковому Лаврентьеву и спросили, почему он не изучил предоставленное ему видео, он заявил, что уже посмотрел видеоролик, который выходил на V102.RU, и не нашел там ничего особенного. Вот так проводилась проверка по нашему заявлению, – присоединяется другая жительница поселка Ольга. 

В настоящее время отказ в возбуждении уголовного дела по факту отравления трех собак обжалован в прокуратуре Советского района. Анастасия, в свою очередь, ждет результатов проверки по ее заявлению, поданного на днях в Советский РОВД, об отравлении ее собаки и созданной угрозе жизни членам ее семьи. 

– Мы до сих пор не можем оправиться после гибели нашей любимой собаки. Дети смотрят ее фотографии и плачут. Я даже не говорю уже о материальном ущербе, который был причинен нашей семье. Лечение Вики обошлось в 80 тысяч рублей - для этого нам пришлось взять кредит. Но самое главное, что этот человек, который просто так, без особых причин убил собак, ходит среди нас. И, если его не остановят, он будет делать это и дальше. Но яд, который он разбрасывает, может убить и людей. Я буду добиваться, чтобы его привлекли к ответственности, – заявила Анастасия. 

Редакция V102.RU будет следить за развитием событий. 

Фото для коллажа предоставлено Анастасией

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