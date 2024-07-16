Происшествия

«Они принимали его за своего»: в Волгограде отравление собак догхантером попало на видео

Происшествия 16.07.2024 20:01
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16.07.2024 20:01


В поселке Горьковский Советского района Волгограда жертвами догхантера стали три собаки, которые находились на попечении жителей улицы Воронежская. Как рассказали V102.RU волгоградцы, несколько лет назад к жилым дворам прибились трое изможденных щенков, в которых еле теплилась жизнь. Добрые люди не смогли спокойно смотреть, как погибают животные – бездомышей накормили, пригрели и вылечили. Собакам поставили будку рядом с жилыми дворами, где они и остались. Животные прошли операции по стерилизации, вакцинацию от бешенства, потомства не приносили и были совершенно безобидными для окружающих.



- Далеко они никуда не уходили, а всех соседей узнавали даже по шуму их машин и приветствовали своими хвостиками, - вспоминают потрясенные люди. – Многие их угощали вкусняшками, если кто-то из родственников приезжал, всегда старались чем-то порадовать собак, хотя кормили их и так очень хорошо. Мы даже представить себе не могли, что один из тех, кого собаки принимали за своего и доверяли ему, безжалостно с ними расправится. 

5 июля жители с тревогой заметили, что с одной из собак происходит что-то плохое. 

- Белка стала припадать на лапы, она теряла координацию, а потом вдруг стала вдруг нарезать бешеные круги. Потом она убежала куда-то в степь. Через некоторое время мы ее нашли – она была уже окоченевшая, лапы стояли колом, как-будто от судорог, - рыдают волгоградцы. 

Жители не могли сначала понять, что произошло. 

- Мы думали, что, возможно, ее укусил зараженный клещ. Поплакали, похоронили. Но на следующий день от таких же симптомов погибли еще две собаки – Алабай и Герда. Мертвую Герду мы тоже нашли в степи, Алабая до сих пор ищем. Видимо, в агонии он убежал куда-то далеко, - рассказывают потрясенные горожане. 

Когда слезы высохли, соседи стали подозревать, что собаки умерли не своей смертью. Подозрения подтвердили и ветеринары, изучившие кадры последних мгновений жизни собак. 

- У нас на всех домах стоят камеры, которые захватывают и все, что происходит рядом со дворами, - продолжают волгоградцы. – Мы стали просматривать все записи у соседей и нашли, кто может быть причастен к гибели собак. 

Камеры зафиксировали, как по дороге рядом с домом, где жили собаки, проезжает автомобиль с прицепом. На кадры попал момент, когда водитель выбрасывает что-то рукой на дорогу. Кусок мяса или колбасы, который схватила одна из собак, видимо, и был напичкан отравой. Уже через полтора часа Белка в конвульсиях погибла. 

Что произошло на следующий день, когда были отравлены еще две собаки, жители могут только догадываться. 

- На камеры попала только часть его автомобиля в момент остановки. После этого собаки, радостно виляя хвостами, побежали все к одной точке и стали что-то есть - видимо, он что-то туда закинул. А примерно через час-полтора в конвульсиях стали биться Алабай и Герда, - с трудом говорят волгоградцы. 

Ветеринары подтвердили, что смерть от отравления наступает у собак примерно через час или полтора после приема еды с ядом. Именно через столько погибли собаки, которую подобрали еду, выброшенную из машины.

- Мы знаем этого человека. Он родственник наших соседей, здесь не живет, но иногда приезжает в гости, - констатируют волгоградцы. – Что плохого сделали ему наши собаки, мы не знаем. Пытались выяснить это у его родственников, но они передали в ответ угрозы в наш адрес от этого человека, если его можно так назвать. 

Жители улицы сегодня, 16 июля, обратились с заявлением в полицию по факту жестокого обращения с животным, ответственность за которое предусматривает статья 245 УК РФ. В качестве доказательств они приложили видеокадры, которые зафиксировали все, что предшествовало гибели животных. 

- У этого мужчины есть дети. Страшно представить, каких детей может воспитать такой человек. Как он может им прививать доброту, жалость и соучастие, если так хладнокровно может убивать живые существа? – недоумевают люди. 

Редакция будет следить за развитием этой ситуации. 

Видео читателей V102.RU

На фото: Герда и Алабай были миролюбивыми собаками

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