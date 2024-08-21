Губернатор Андрей Бочаров проинспектирует многомиллионные инвестиции в развитие Фролово





21 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл с рабочим визитом во Фролово. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель региона приехал проверить ход реализации на территории муниципального образования масштабных проектов развития.





По информации властей, работу в административном центре Андрей Бочаров начал с осмотра модернизации местной школы №3. В эти дни образовательное учреждение на 450 учеников переживает второе рождение. Впервые за полвека здесь начался капитальный ремонт.

В настоящее время подрядная организация выполнила порядка половины от всех запланированных работ. Муниципалитет сообщает, что специалисты взяли хороший темп и ремонт движется по графику. Сдача объекта запланирована на 2025 год.

Фото и видео: пресс-служба администрации Волгоградской области