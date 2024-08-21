Политика

Губернатор Андрей Бочаров проинспектирует многомиллионные инвестиции в развитие Фролово

Политика 21.08.2024 10:21
0
21.08.2024 10:21


21 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл с рабочим визитом во Фролово. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель региона приехал проверить ход реализации на территории муниципального образования масштабных проектов развития.



По информации властей, работу в административном центре Андрей Бочаров начал с осмотра модернизации местной школы №3. В эти дни образовательное учреждение на 450 учеников переживает второе рождение. Впервые за полвека здесь начался капитальный ремонт.

В настоящее время подрядная организация выполнила порядка половины от всех запланированных работ. Муниципалитет сообщает, что специалисты взяли хороший темп и ремонт движется по графику. Сдача объекта запланирована на 2025 год.

Фото и видео: пресс-служба администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
20.08.2024 13:43
Политика 20.08.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Политика
13.08.2024 17:24
Политика 13.08.2024 17:24
Комментарии

0
Далее
Политика
13.08.2024 16:10
Политика 13.08.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Политика
09.08.2024 17:06
Политика 09.08.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Политика
08.08.2024 14:41
Политика 08.08.2024 14:41
Комментарии

0
Далее
Политика
07.08.2024 15:27
Политика 07.08.2024 15:27
Комментарии

0
Далее
Политика
01.08.2024 12:13
Политика 01.08.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Политика
30.07.2024 17:28
Политика 30.07.2024 17:28
Комментарии

0
Далее
Политика
29.07.2024 15:43
Политика 29.07.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Политика
23.07.2024 11:13
Политика 23.07.2024 11:13
Комментарии

0
Далее
Политика
22.07.2024 17:17
Политика 22.07.2024 17:17
Комментарии

0
Далее
Политика
20.07.2024 12:02
Политика 20.07.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Политика
18.07.2024 12:11
Политика 18.07.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Политика
16.07.2024 12:55
Политика 16.07.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Политика
11.07.2024 17:07
Политика 11.07.2024 17:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:46
Волгоградки идут на рекорд по деторождению в перинатальном центреСмотреть фотографии
12:24
Стали известны подробности гибели сожителей в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:23
«Могли пострадать и дети»: в Волгограде жертвой серийного догхантера стала домашняя собака редкой породыСмотреть фотографии
11:07
Подключился СК: из села под Волгоградом таинственно исчез мужчина со шрамомСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХСмотреть фотографии
10:33
Очередной байкер покалечился в ДТП с иномаркой в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Губернатор Андрей Бочаров проинспектирует многомиллионные инвестиции в развитие ФроловоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
Кузов в хлам: под Волгоградом иномарка улетела в кювет на трассе «Михайловка-Суровикино»Смотреть фотографии
09:28
Путешествие на Geely по дорогам России: на что способен премиальный кроссовер MonjaroСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде коммунальщики обманом получили дом в управлениеСмотреть фотографии
08:25
Самый жаркий день уходящего августа наступил в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:56
Т-34 на площади Дзержинского в Волгограде повысят статусСмотреть фотографии
21:30
Состав двух волгоградских ТИКов сменился перед выборамиСмотреть фотографии
20:44
«Динамо-Синара» с новым тренером одержало первую победуСмотреть фотографии
20:06
Опрос «Высоты 102»: каким видят горожане и приезжие туристическое будущее ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Врачи заявили об ухудшении состояния покалеченного под Волгоградом кайтсерфераСмотреть фотографии
19:27
Публикация «Высоты 102» кардинально решила вопрос с «Покупочкой» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:04
Сбившего насмерть волгоградку подростка отправили домойСмотреть фотографии
18:00
Курьер на скутере от испуга прыгнул под иномарку в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Волгоградка вытряхнула карманы очередного мебельщика-кидалы в судеСмотреть фотографии
17:02
ВТЗ увеличит долю направляемых на переработку отходов благодаря проекту «НЕМУСОР»Смотреть фотографии
16:38
Волгоград 23 августа переименуют в СталинградСмотреть фотографии
16:25
Арбузный фестиваль в Камышине пройдет без дорогих развлечений и салютаСмотреть фотографии
16:01
«Интересно на смету посмотреть»: волгоградцы обратили внимание на странный ремонт на МариупольскойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Парад колясок, карнавал и встреча Петра I: программа арбузного фестиваля в КамышинеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградский футболист Богдан Хохлов погиб на СВОСмотреть фотографии
14:51
В Калаче-на-Дону передали посмертные ордена родным четверых бойцов СВОСмотреть фотографии
14:42
«Письма лично я с почты ношу»: жители центра Волгограда сами доставляют себе корреспонденциюСмотреть фотографии
14:14
Бастрыкин ждет подробности дела о сбитой насмерть подростком волгоградкеСмотреть фотографии
13:43
Жена кандидата в губернаторы Волгоградской области скрыла часть доходовСмотреть фотографии
 