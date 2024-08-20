Заместитель начальника ГУ по военно-политической работе МО РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов в интервью китайскому военкору Лу Юйгуану, представляющему телеканал Phoenix Television, озвучил сроки окончания боев под Курском и в целом СВО, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.





— Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится. Причем завершится не только на курском направлении, а полностью СВО, — заявил Алаудинов.

Военкора из Китая интересовала обстановка на направлении, за которое отвечает командир спецназа и количество плененных украинской стороной солдат. Журналист из Китая также попросил прокомментировать информацию о том, что чеченские подразделения якобы пропустили врага через свои позиции.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева.

Видео: China army / t.me