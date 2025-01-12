Депутат ГД назвал условия, при которых в России сократят рабочую неделю





Депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал условия, при которых россиянам смогут ввести четырехдневную рабочую неделю, передает V102.RU со ссылкой на РИА Новости.

- Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей - это просто будет сделать невозможно, - поделился с изданием Нилов.

Депутат считает, что несмотря на прогресс, заменить рабочий график удастся не во всех сферах.

- Это сокращение кто-то должен чем-то компенсировать. Компенсировать можно либо финансами, либо технологиями. И вот я считаю, что как раз технологии и должны взять на себя эту компенсационную функцию. Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие, - считает депутат.