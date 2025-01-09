В России самозанятым предложили оплачиваемые больничные





Самозанятым предложили с 1 января 2026 года предоставлять оплачиваемые больничные. Как сообщает V102.RU, такой законопроект разработали в Минтруде.

Такой категории граждан будет предоставляться возможность застраховаться на случай временной нетрудоспособности. На выбор самозанятым будут доступны несколько видов страховой суммы - 35 тысяч или 50 тысяч рублей.

После шести месяцев непрерывной оплаты страховых взносов гражданин получит право получить пособие в размере 70 процентов от выбранной суммы, а после 12 месяцев - все 100 процентов. Размер назначаемой Соцфондом выплаты будет зависеть от продолжительности страхового стажа и периода оплаты взносов.

Так, для 35 тысяч рублей ежемесячный взнос составит 1344 рублей в месяц, а для 50 тысяч - 1920 рублей. Эксперимент планируют продлить до 31 декабря 2028 года.