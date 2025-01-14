В Саратове из-за атаки БПЛА отменили занятия в школах





В Саратовской области сегодня, 14 января, в результате атаки беспилотниками оказались повреждены два предприятия на территории Саратова и Энгельса. В связи с угрозой, сообщает ИА «СарИнформ», власти отменили очные занятия в школах.

По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, устранением последствий прилетов на местах в настоящее время занимаются экстренные службы региона. – Система ПВО сбила «большое количество целей». Предварительно, никто не пострадал, – передает «СарИнформ» со ссылкой на губернатора.

Утром 14 января в Саратовской области на фоне атаки задержались три электропоезда, ограничения введены в аэропорту «Гагарин».

Фото: Роман Бусаргин / t.me