Федеральные новости

В Саратове из-за атаки БПЛА отменили занятия в школах

Федеральные новости 14.01.2025 09:32
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14.01.2025 09:32


В Саратовской области сегодня, 14 января, в результате атаки беспилотниками оказались повреждены два предприятия на территории Саратова и Энгельса. В связи с угрозой, сообщает ИА «СарИнформ», власти отменили очные занятия в школах.

По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, устранением последствий прилетов на местах в настоящее время занимаются экстренные службы региона. – Система ПВО сбила «большое количество целей». Предварительно, никто не пострадал, – передает «СарИнформ» со ссылкой на губернатора.

Утром 14 января в Саратовской области на фоне атаки задержались три электропоезда, ограничения введены в аэропорту «Гагарин».

Фото: Роман Бусаргин / t.me

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