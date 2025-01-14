



Российские ученые установили, что в развитии атипичного «немеланхолического» вида депрессии большую роль играют генетические факторы. Об этом ИА «Высота 102» рассказали в Сеченовском университете. В частности, к таким выводам пришла группа ученых, состоящая из представителей самой «сеченовки», Института клинический медицины им. Н.В. Склифосовского и Клиники психосоматической медицины Клиничекого центра наук о здоровье Сеченовского университета.

Как уточняют в университете, на сегодня выделяют множество видов депрессии, и один из которых – атипичная депрессия.

– Этот вид депрессии отличается от классического «меланхолического» типа тем, что вместо бессонницы и потери веса у пациентов наблюдается, наоборот, повышенный аппетит, набор веса и перепады настроения, – поясняют ученые. – Кроме того, человек с атипичной депрессией может страдать свинцовым параличом (тяжестью в руках и ногах), сонливостью и повышенной чувствительностью. Люди с таким недугом подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, что может быть обусловлено повышенным аппетитом и тягой к углеводам.

Российские ученые проанализировали существующие исследования, касающиеся генетических факторов, связанных с атипичной депрессией, и выяснили, что обнаруженные в организме людей с этим недугом генетические вариации связаны с геном переносчика серотонина, эндокринной регуляцией, иммунной, а также клеточной регуляцией, в частности, генами жировой массы и белка, ассоциированного с ожирением.

– Кроме того, полученные данные подтверждают, что атипичный вид большого депрессивного расстройства в определенной степени наследуется, – говорится в исследовании.

На следующем этапе ученые планируют выделить генетические маркеры, которые указывают на риск развития атипичной депрессии. Это, по их убеждению, позволит не только ставить более точный диагноз и назначать эффективное лечение, но и предотвращать развитие расстройства.

В Сеченовском университете уже начали поиск таких маркеров.

– Мы ведем собственное исследование - забираем кровь у своих пациентов и делаем генетические анализы, чтобы выявить взаимосвязь конкретных генов с заболеванием. Планируем получить первые результаты в течение нескольких лет, – рассказал ассистент Кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета, врач-психиатр в Клинике психосоматической медицины Дмитрий Петелин