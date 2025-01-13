



В России спустя почти месяц после столкновения танкеров и первого разлива нефти в Черном море создали правительственную комиссию по координации работ по ликвидации последствий разлива мазута под началом Виталия Савельева. Об этом, передает V102.RU, сообщила сегодня, 13 января, пресс-служба кабинета министров.

Первым заместителем руководителя правительственной комиссии назначен глава МЧС Александр Куренков.

– Он [Куренков] возьмёт на себя оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации, – говорится в официальном сообщении. – В состав комиссии также вошли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минфина Антон Силуанов, руководители других министерств и ведомств и представители регионов.

– Очень важно как можно скорее восстановить уникальную экосистему Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. Очистить от загрязнения и сделать всё необходимое, чтобы не допустить новых утечек нефтепродуктов. Александр Вячеславович, прошу постоянно контролировать ход этих работ, – подчеркнул глава российского правительства Михаил Мишустин. – И надо вести непрерывный мониторинг качества воздуха, проб воды – питьевой и в акватории Керченского пролива. Сейчас в пострадавших регионах много волонтёров и неравнодушных граждан, жителей, которые помогают спасателям. Работая с ними, нужно тщательно соблюдать все необходимые санитарные нормы.

Напомним, что федеральный оперативный штаб в Краснодарском крае был развернут вчера, 12 января. До сих пор устранением последствий катастрофы занимались лишь региональные власти и неравнодушные жители регионов России, прибывавшие на побережье Черного моря в качестве волонтеров.

Фото: government.ru