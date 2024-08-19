На Сарпинском в Волгограде тушат ландшафтный пожар

Происшествия 19.08.2024 14:03
0
19.08.2024 14:03
В Волгограде тушат пожар на острове Сарпинский в Кировском районе. Как рассказали V102.RU очевидцы, над самым большим островом на Волге поднимается черный дым.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что на острове горит сухая растительность. При этом угрозы населенным пунктам нет. Пока в ведомстве не называют площадь возгорания.
Напомним, последний раз на Сарпинском тушили крупный ландшафтный пожар в апреле этого года. Тогда возгорание тушили около 8 часов.
Фото архива V102.Ru
Ни туда и ни сюда: два ДТП «зацементировали» Первую продольную в Волгограде19.08.2024 16:21
Происшествия 19.08.2024 16:21
Юная пассажирка байка скончалась в больнице после ДТП под Волгоградом19.08.2024 11:20
Происшествия 19.08.2024 11:20
Труп пропавшего неделю назад сапсерфера прибило к Волжской ГЭС19.08.2024 10:32
Происшествия 19.08.2024 10:32
Кто-то выкинул? В Волгограде в мусорной яме нашли автомобиль18.08.2024 11:42
Происшествия 18.08.2024 11:42
Mercedes сбил 5-летнюю девочку на самокате в Волгограде18.08.2024 11:11
Происшествия 18.08.2024 11:11
Выживших в страшной аварии под Волгоградом выписали из ЦРБ17.08.2024 19:48
Происшествия 17.08.2024 19:48
В бизнес-центре Волжского вспыхнул пожар17.08.2024 18:30
Происшествия 17.08.2024 18:30
«В воде были машина и тело»: под Волгоградом 17-летний подросток на Ладе сбил насмерть женщину17.08.2024 17:39
Происшествия 17.08.2024 17:39
В жутком ДТП под Волгоградом погибли два человека, двое в больнице17.08.2024 12:48
Происшествия 17.08.2024 12:48
В лобовом ДТП на трассе Москва-Волгоград пострадали трое17.08.2024 12:30
Происшествия 17.08.2024 12:30
В центре Волгограда разбился мотоцикл: пострадал 20-летний17.08.2024 10:45
Происшествия 17.08.2024 10:45
Под Волгоградом обгоревшего в гараже подростка эвакуировала санавиация16.08.2024 19:28
Происшествия 16.08.2024 19:28
В Волгоградской области многодетная мать задушила грудничка во время кормления16.08.2024 18:32
Происшествия 16.08.2024 18:32
Волгоградка пойдёт под суд за разбойное нападение на дачу бывшего мужа16.08.2024 16:21
Происшествия 16.08.2024 16:21
Под Волгоградом фейковый директор школы ограбил 66-летнюю учительницу16.08.2024 10:46
Происшествия 16.08.2024 10:46