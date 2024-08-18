Кто-то выкинул? В Волгограде в мусорной яме нашли автомобиль

Автомобиль «Лада Приора» в Волгограде обнаружили в яме среди кучи мусора. Как сообщает V102.RU, необычную находку сделали жители Ворошиловского района на улице Елисеева.

Фотографии легкового автомобиля в мусорном плену опубликовали местные паблики. Горожане, которые активно обсуждают эту тему, озвучивают самые разные версии случившегося. Некоторые считают, что владелец решил так избавиться от «ВАЗа», но есть и другие предположения.

- Захотелось не выходить из машины, чтобы выкинуть мусор. Заехал, открыл окно, опа, мусорная яма, - шутят волгоградцы.

«Ладу Приору» в итоге достали из ямы при помощи эвакуатора.

Фото: Жесть Волгограда / t.me