



Прокурором Светлоярского района Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя села Райгород, сбившего насмерть двух 14-летних девочек. Как сообщает V102.RU, виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало информагентство, 12 июня этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения двигался поздно вечером на автомобиле «LADA» по улице Советской на скорости порядка 100 км/ч. Не справившись с управлением, водитель совершил наезд на шедших по правой обочине двух девочек. От полученных травм несовершеннолетние скончались на месте.

Виновник покинул место ДТП. Позднее, водитель не справился с управлением и врезался в бетонный колодец, после чего автомобиль опрокинулся.

Свою вину мужчина признает частично, отрицая факт оставления места ДТП.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - рассказали в региональной прокуратуре. - Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в районный суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.

Фото: прокуратура Волгоградской области