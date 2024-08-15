Волгоградская область на треть увеличила ввод жилья





В январе-июле 2024 года на территории Волгоградской области введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 644,6 тыс. кв. метров. Это на 34,5% больше, чем в январе-июле 2023 года, сообщили V102.RU в Волгоградстате. В январе-июле 2024 года на территории Волгоградской области введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 644,6 тыс. кв. метров. Это на 34,5% больше, чем в январе-июле 2023 года, сообщили V102.RU в Волгоградстате.

Но большая часть из введенного в действие жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство – это 58,7% от всего объема. Населением области построены жилые дома общей площадью 378,6 тыс. кв. метров. Это на 25,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В свою очередь строительные компании за январь-июль 2024 года ввели в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью 266,0 тыс. кв. метров, что на 50,3% больше, чем в январе-июле 2023 года.Больше всего жилья в регионе строится на территории городских округов - 413,3 тыс. кв. метров, или 64,1% построенного жилья. На долю муниципальных районов Волгоградской области приходится 231,3 тыс. кв. метров, или 35,9%.