Происшествия

Избили и поставили на колени: в Волгограде вновь обсуждают кадры подростковых разборок

Происшествия 15.08.2024 10:32
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15.08.2024 10:32

15 августа в Волгограде вызвало большой резонанс видео, распространяемое местными Telegram-каналами. Как сообщает ИА «Высота 102», на кадрах оказался запечатлён момент разборок между подростками. Один из участников потасовки сначала наносит серию ударов своему сверстнику, после чего заставляет последнего встать на колени и просить о прощении.


Судя по разговорам на видео, несовершеннолетний, ставший жертвой рукоприкладства, разослал своим знакомым некие сообщения, из-за которых и произошёл конфликт.

Волгоградцы, активно вовлечённые в обсуждение произошедшего, разделились на два лагеря. Одни пишут о беспределе со стороны агрессивно настроенной толпы, а также пассивном соучастии окружающих, которые не прервали драку. Другие же, хоть и не оправдывают нападение, всё же отмечают, что подросток отчасти сам виноват в произошедшем.

Так или иначе, но скандал вокруг опубликованного видео стремительно набирает обороты. Судя по всему, искать истину в сложившейся ситуации вновь придётся правоохранительным органам.

Напомним, ранее похожая ситуация произошла в Еланском районе Волгоградской области. Тогда был вынужден вмешаться председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Кроме того, 14 августа стало известно о начале предварительного расследования в отношении подростков, держащих в страхе жителей Волжского.

Фото и видео: Нокаут / t.me

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