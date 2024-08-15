Происшествия

В Волгограде разыскивают сбившего 9-летнюю школьницу электросамокатчика

Происшествия 15.08.2024 09:38
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15.08.2024 09:38


В Красноармейском районе Волгограда школьница пострадала в ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», поздним вечером неустановленный водитель электросамоката сбил на тротуаре 9-летнюю девочку.

- В 21:05 неустановленный гражданин, управляя электросамокатом, напротив дома №8а по ул. Бульвар Энгельса совершил наезд на 9-летнюю девочку. Гражданин скрылся с места наезда, ведется его розыск, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения школьница получила травмы и была госпитализирована прибывшими медиками в ближайшую больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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