В Волгограде в субботу, 17 августа, выезд на Нулевую продольную в Волгограде со стороны Мамаева кургана временно закроют из-за реконструкции линии скоростного трамвая, передает V102.RU.

- Работы на пересечении пр. Ленина и ул. Крылова стартуют в ночь на субботу, 17 августа и продлятся ориентировочно 10 дней – на этот период автомобильное движение через данный переезд осуществляться не будет. Ближайшими доступными съездами на Нулевую продольную магистраль станут улицы Землянского и 7-я Гвардейская, - сообщили сегодня, 14 августа, в мэрии.

Ранее по этой же причине закрывались два переезда у стадиона «Волгоград Арена». Администрация проинформировала, что подрядная организация завершила капитальный ремонт этих двух автомобильных переездов с устройством резинокордовых плит.

Всего на реконструированном участке от ул. 39-й Гвардейской до ул. Землянского будет модернизировано 7 переездов.

На переезде, расположенном на пересечении пр. Ленина и ул. Крылова, не будет резинокордового настила, так как данная технология применяется лишь на участках прямого хода. На этом переезде на финальном этапе будет уложен новый слой асфальтобетона вровень с головкой рельса.

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