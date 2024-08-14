









В селе Горноводяное Дубовского района Волгоградской области проводятся мероприятия, направленные на профилактику распространения бешенства. Об этом рассказали V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области. В селе Горноводяное Дубовского района Волгоградской области проводятся мероприятия, направленные на профилактику распространения бешенства. Об этом рассказали V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области.

После нападения дикого зверя удалось убить. Труп собаки впоследствии был направлен на исследование.



- Мы сразу предположили, что енот мог быть бешеным. Дикие животные обычно не подходят близко к жилищу человека. А этот прямо рвался во двор, - вспоминают жители

- Мы сразу предположили, что енот мог быть бешеным. Дикие животные обычно не подходят близко к жилищу человека. А этот прямо рвался во двор, - вспоминают жители

Происшествие в селе случилось на днях. На одну из местных жительниц напала енотовидная собака, женщину пришлось госпитализировать в районную ЦРБ. Также она сразу стала получать прививки от бешенства.В настоящее время в селе проводят вакцинацию домашних животных от бешенства, также профилактические прививки получают и селяне.Напомним, в декабре 2023 года на жительницу станицы Островская Даниловского района Волгоградской области напал волк. Женщина получила травмы. Оказалось, что волк был бешеным.