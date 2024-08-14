Экология

В Волгограде с владельца частного коллектора взыскали ущерб за фекальный потоп в ЖК «Комарово»

Экология 14.08.2024 20:30
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14.08.2024 20:30


Владелец частного коллектора в Советском районе Волгограда добровольно возместил 170 тысяч 127 рублей за нанесенный вред почве в результате коммунальной аварии, сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Следы порыва канализационного коллектора, из которого вытекали стоки, еще зимой были зафиксированы сотрудниками природоохранного ведомства в ходе выездного обследования территории в районе ЖК «Комарово» и ЖК «Ново-Комарово». Привлекались специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.


- В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ: по железу, хрому, кобальту, магнию, натрию, нефтепродуктам. Управлением установлено, что канализационный коллектор является частной собственностью ИП Кузьмичева Т.И., - сообщили в природоохранном ведомстве.

Был произведен расчет вреда, нанесенного почве в результате этого происшествия. Владелец коллектора не стал судиться и всё возместил.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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