Спорт

На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»

Спорт 08.09.2025 21:48
0
08.09.2025 21:48


Ближайший домашний матч «Ротора» с «КАМАЗом» из Набережных Челнов в десятом туре Первой лиги 14 сентября будет посвящен 30-летию матчей волгоградского клуба с английским клубом «Манчестер Юнайтед» в раунде 1/32 финала Кубка УЕФА сезона 95/96. Для зрителей подготовлена  предматчевая программа, приуроченная к юбилею исторических встреч с одним из грандов европейского футбола, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба. 

Среди болельщиков разыграют игровой комплект формы, а также для всех желающих будут работать тематические фотозоны. Кроме того, на стадионе состоится  церемония чествования легенд волгоградского футбола, ковавших славу «Ротора» на протяжении многих лет. Ветераны проведут автограф-сессию и нанесут символический удар по мячу перед стартом игры, которая начнется в 17-00 ч. на «Волгоград Арене». Билеты на матч можно приобрести на сайте kassir.ru. 

- 12 сентября 1995 года «Ротор» с гордостью принял на своем стадионе легендарный «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона. Итог встречи — 0:0 — стал символом стойкости и духа нашей команды. На послематчевой пресс-конференции тренер манкунианцев признался, что его команда была даже рада ничьей, осознавая, что столкнулась с настоящими бойцами. Ответный матч, состоявшийся 26 сентября 1995 года в Манчестере, стал настоящим триумфом. Итоговый счёт — 2:2 — позволил команде Виктора Прокопенко выбить «МЮ» из розыгрыша Кубка УЕФА, открыв новые горизонты для нашего клуба. Ожидайте множество увлекательных событий на этой неделе, особенно в день проведения матча! — анонсировали празднование юбилея в пресс-службе «Ротора».

Напомним, накануне, 7 сентября волгоградская команда дома обыграла «СКА-Хабаровск» в девятом туре Первой лиги. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
08.09.2025 11:30
Спорт 08.09.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 20:12
Спорт 07.09.2025 20:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 19:29
Спорт 07.09.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 18:04
Спорт 07.09.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 11:20
Спорт 07.09.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 06:44
Спорт 07.09.2025 06:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.09.2025 13:45
Спорт 06.09.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.09.2025 08:18
Спорт 06.09.2025 08:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2025 21:38
Спорт 04.09.2025 21:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2025 12:54
Спорт 04.09.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2025 21:33
Спорт 03.09.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2025 14:51
Спорт 03.09.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2025 15:30
Спорт 02.09.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2025 09:07
Спорт 02.09.2025 09:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2025 06:10
Спорт 02.09.2025 06:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:48
В Волгограде на улице Пельше сгорела «четырнадцатая»Смотреть фотографии
21:48
На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»Смотреть фотографии
21:14
Меч короля Великобритании Георга VI вернулся в волгоградский музейСмотреть фотографии
20:55
Глава ЛНР наградил двух волонтеров из ВолжскогоСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде простятся с преподавателем-юристом академического колледжаСмотреть фотографии
19:48
Жителей Волгоградской области предупредят о БПЛА с помощью SMSСмотреть фотографии
18:59
Жителей Михайловки предупредили об активности экстренных служб 23 сентябряСмотреть фотографии
18:48
Двоих волгоградцев оштрафовали за «обман» банкоматаСмотреть фотографии
18:13
Давка, прощай? Власти Волгограда анонсировали запуск трамвая №2 на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
17:40
В Волгоградской области задерживаются 11 поездовСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде задержан подросток, устроивший гонки без правил с полицейскимиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
«Получилось пробить зрителя на эмоции»: Волгоградские артисты произвели фурор на сцене театра Вахтангова в МосквеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:06
В Волгограде за 600 млн рублей продают сеть из 12 АЗС и нефтебазыСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде ФСБ уличила цыганку в получении 2,4 млн рублей на несуществующих детейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
«Ростелеком» выступил партнером молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:55
СК попросит волгоградцев помочь в поисках глухонемой жительницы ИловлиСмотреть фотографии
12:58
Владелец бистро под Волгоградом бесплатно эксплуатировал «невидимых» работниковСмотреть фотографии
12:44
Волгоградца задержали за разжигание ненависти к полицейским в соцсетяхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
12:09
Жительница Камышина идет под суд за аферу с землейСмотреть фотографии
11:30
«Могли забивать больше»: смотрим яркие кадры матча «Ротора» и «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
10:59
Волгоградский фестиваль #ТриЧетыре посетили более 540 тыс. человекСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде владелец Mercedes-Benz задолжал треть миллиона за ЖКХСмотреть фотографии
10:39
Горячая пошла: на севере Волгограда обновили еще один рециркуляционный трубопроводСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде четыре легковушки и электробус столкнулись в тоннеле на ТулакаСмотреть фотографии
10:10
«Вырвало даже колеса»: в Волжском иномарка влетела в «Ладу» на ул. ЛогиноваСмотреть фотографии
10:00
Волгоградстат подсчитал траты семей на ЖКУСмотреть фотографии
10:00
ВОЛМА поздравляет родной городСмотреть фотографии
09:44
В аэропорту Волгограда на восемь часов задержатся авиарейсы в Сочи и КалининградСмотреть фотографии
09:38
«Мы запускаем движение»: новую четырехполосную дорогу открыли на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
 