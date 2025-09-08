На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»





Ближайший домашний матч «Ротора» с «КАМАЗом» из Набережных Челнов в десятом туре Первой лиги 14 сентября будет посвящен 30-летию матчей волгоградского клуба с английским клубом «Манчестер Юнайтед» в раунде 1/32 финала Кубка УЕФА сезона 95/96. Для зрителей подготовлена предматчевая программа, приуроченная к юбилею исторических встреч с одним из грандов европейского футбола, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Среди болельщиков разыграют игровой комплект формы, а также для всех желающих будут работать тематические фотозоны. Кроме того, на стадионе состоится церемония чествования легенд волгоградского футбола, ковавших славу «Ротора» на протяжении многих лет. Ветераны проведут автограф-сессию и нанесут символический удар по мячу перед стартом игры, которая начнется в 17-00 ч. на «Волгоград Арене». Билеты на матч можно приобрести на сайте kassir.ru.

- 12 сентября 1995 года «Ротор» с гордостью принял на своем стадионе легендарный «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона. Итог встречи — 0:0 — стал символом стойкости и духа нашей команды. На послематчевой пресс-конференции тренер манкунианцев признался, что его команда была даже рада ничьей, осознавая, что столкнулась с настоящими бойцами. Ответный матч, состоявшийся 26 сентября 1995 года в Манчестере, стал настоящим триумфом. Итоговый счёт — 2:2 — позволил команде Виктора Прокопенко выбить «МЮ» из розыгрыша Кубка УЕФА, открыв новые горизонты для нашего клуба. Ожидайте множество увлекательных событий на этой неделе, особенно в день проведения матча! — анонсировали празднование юбилея в пресс-службе «Ротора».